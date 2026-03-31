नया फोन खरीदने से पहले रूको! अप्रैल में लॉन्च होने वाले हैं ये टॉप-5 स्मार्टफोन

Oppo Find X9 Ultra

अप्रैल में लॉन्च होने जा रहा यह फोन Oppo का पहला Ultra मॉडल होगा जो ग्लोबल मार्केट में आएगा। इसमें 6.82-इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 3600nits ब्राइटनेस के साथ आएगा। इसमें लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 16GB तक RAM और 512GB स्टोरेज मिल सकता है। कैमरा सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा, 200MP और 50MP के पेरिस्कोप लेंस (3x और 10x जूम के साथ) और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा सेंसर मिल सकता है। साथ ही 50MP फ्रंट कैमरा भी मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 7050mAh बैटरी, 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।