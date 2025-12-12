अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पछाड़ा, ये हैं एक साल में सबसे ज्यादा T20I रन कूटने वाले 5 भारतीय

सूर्यकुमार यादव एक साल में सबसे ज्यादा रन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शीर्ष पर हैं। 2022 में सूर्या ने 1164 रन टी20आई क्रिकेट में भारत के लिए बनाए थे।
अभिषेक शर्मा अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2025 में 790 अभिषेक शर्मा बना चुके हैं।
विराट कोहली अब टीम इंडिया के लिए एक साल में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। 781 रन विराट कोहली के बल्ले से 2022 में निकले थे।
सूर्यकुमार यादव का नाम फिर से इस लिस्ट मे है। 733 रन सूर्या ने 2023 में बनाए थे। वे चौथे नंबर पर विराजमान भी हैं। वे पहले नंबर पर भी हैं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन एक कैलेंडर ईयर में बनाए हैं।
शिखर धवन का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है, जिन्होंने 2018 में 689 रन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बनाए थे।