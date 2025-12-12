अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पछाड़ा, ये हैं एक साल में सबसे ज्यादा T20I रन कूटने वाले 5 भारतीय

सूर्या दूसरी बार लिस्ट में

सूर्यकुमार यादव का नाम फिर से इस लिस्ट मे है। 733 रन सूर्या ने 2023 में बनाए थे। वे चौथे नंबर पर विराजमान भी हैं। वे पहले नंबर पर भी हैं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन एक कैलेंडर ईयर में बनाए हैं।