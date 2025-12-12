Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पछाड़ा, ये हैं एक साल में सबसे ज्यादा T20I रन कूटने वाले 5 भारतीय

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में जान लीजिए। लिस्ट में सबसे ऊपर सूर्यकुमार यादव हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है।

Vikash GaurDec 12, 2025 10:10 am IST
1/5

सूर्या नंबर वन

सूर्यकुमार यादव एक साल में सबसे ज्यादा रन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शीर्ष पर हैं। 2022 में सूर्या ने 1164 रन टी20आई क्रिकेट में भारत के लिए बनाए थे।

2/5

अभिषेक ने विराट को पछाड़ा

अभिषेक शर्मा अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2025 में 790 अभिषेक शर्मा बना चुके हैं।

3/5

कोहली खिसके

विराट कोहली अब टीम इंडिया के लिए एक साल में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। 781 रन विराट कोहली के बल्ले से 2022 में निकले थे।

4/5

सूर्या दूसरी बार लिस्ट में

सूर्यकुमार यादव का नाम फिर से इस लिस्ट मे है। 733 रन सूर्या ने 2023 में बनाए थे। वे चौथे नंबर पर विराजमान भी हैं। वे पहले नंबर पर भी हैं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन एक कैलेंडर ईयर में बनाए हैं।

5/5

धवन पाचवें नंबर पर

शिखर धवन का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है, जिन्होंने 2018 में 689 रन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बनाए थे।

