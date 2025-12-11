मुल्लानपुर में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार के 5 गुनहगार, कप्तान से लेकर उपकप्तान तक हैं शामिल

अर्शदीप सिंह सबसे बड़े गुनहगार

आईपीएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलने वाले अर्शदीप सिंह ने अपने होम ग्राउंड पर सभी को निराश किया। 54 रन 4 ओवर में उन्होंने लुटाए। एक ओवर में सात वाइड गेंद उन्होंने फेंकी, जिससे भारत पर दबाव आया और 200 से ज्यादा का स्कोर साउथ अफ्रीका ने बनाया। इस तरह अर्शदीप सिंह हार के बड़े गुनहगार रहे।