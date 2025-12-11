मुल्लानपुर में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार के 5 गुनहगार, कप्तान से लेकर उपकप्तान तक हैं शामिल

आईपीएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलने वाले अर्शदीप सिंह ने अपने होम ग्राउंड पर सभी को निराश किया। 54 रन 4 ओवर में उन्होंने लुटाए। एक ओवर में सात वाइड गेंद उन्होंने फेंकी, जिससे भारत पर दबाव आया और 200 से ज्यादा का स्कोर साउथ अफ्रीका ने बनाया। इस तरह अर्शदीप सिंह हार के बड़े गुनहगार रहे।
पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में दूसरी गेंद पर आउट होने वाले शुभमन गिल दूसरे टी20 मैच में पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस तरह टीम पर दबाव आया और वह भारत की हार के सबसे बड़े गुनहगार रहे। उनको इस मैदान के बारे में अच्छी तरह पता है, क्योंकि वे पंजाब से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।
कप्तान सूर्यकुमार यादव से उम्मीद थी कि वे रंग में लौटेंगे, लेकिन 4 गेंदों में 5 रन बनाकर वे आउट हो गए। कप्तान ने ही टीम की नैया को डुबो दिया। यहां तक कि अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजने का फैसला भी अटपटा था। इसमें कोच गौतम गंभीर की भी भूमिका रही होगी।
अभिषेक शर्मा को भी हार का गुनहगार कहा जाएगा, क्योंकि उनको इस मैदान की बारीकियों के बारे में पता है। वे पंजाब के लिए ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। 8 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 17 रन जरूर बनाए, लेकिन वे विशाल स्कोर के आगे नतमस्तक हो गए।
टीम इंडिया के लिए पांचवें गुनहगार इस हार के जसप्रीत बुमराह भी हैं। बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन दिए और कोई भी विकेट नहीं लिया। 4 छक्के भी बुमराह ने खाए, जो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार था।