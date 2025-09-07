एशिया कप में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज; पाकिस्तान को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

एशिया कप के इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के नाम है। जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 11 पारियों में 562 रन बनाए थे।
सनथ जयसूर्या ने भारत के अलावा बांग्लादेश की भी इस टूर्नामेंट में खूब धुनाई की है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 6 पारियों में 496 रन बनाए।
486 रनों के साथ 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। मास्टर ब्लास्टर ने यह रन 11 पारियों में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे।
एशिया कप में रोहित शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करना खूब रास आता है। हर किसी को लगता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर विराट कोहली से लगता है, मगर यहां आंकड़ा अलग गवाही दे रहा है। हिटमैन ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 12 पारियों में 474 रन बनाए और वह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली 466 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। कोहली ने यह रन पाकिस्तान के खिलाफ 8 पारियों में बनाए थे।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ 6 पारियों में 432 रन बनाए थे।