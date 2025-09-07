Top 5 batsmen who scored the most runs against a team in Asia Cup Rohit Sharma Virat Kohli Sanath Jayasuriya एशिया कप में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज; पाकिस्तान को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा
एशिया कप में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज; पाकिस्तान को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

एशिया कप के इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के सनथ जयसूर्या के नाम है, मगर जब बात पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने की आती है तो वहां विराट कोहली से भी आगे रोहित शर्मा हैं।

Sun, 7 Sep 2025 07:28 AM
सनथ जयसूर्या के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

एशिया कप के इतिहास में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के नाम है। जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 11 पारियों में 562 रन बनाए थे।

सनथ जयसूर्या ने बांग्लादेश को भी धोया

सनथ जयसूर्या ने भारत के अलावा बांग्लादेश की भी इस टूर्नामेंट में खूब धुनाई की है। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 6 पारियों में 496 रन बनाए।

सचिन तेंदुलकर नंबर-3 पर

486 रनों के साथ 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। मास्टर ब्लास्टर ने यह रन 11 पारियों में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे।

रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को खूब कूटा

एशिया कप में रोहित शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करना खूब रास आता है। हर किसी को लगता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर विराट कोहली से लगता है, मगर यहां आंकड़ा अलग गवाही दे रहा है। हिटमैन ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 12 पारियों में 474 रन बनाए और वह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

विराट कोहली पांचवें नंबर पर

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली 466 रनों के साथ लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। कोहली ने यह रन पाकिस्तान के खिलाफ 8 पारियों में बनाए थे।

शोएब मलिक भी लिस्ट में

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ 6 पारियों में 432 रन बनाए थे।

