एशिया कप में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज; पाकिस्तान को कोहली से ज्यादा रोहित ने कूटा

रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को खूब कूटा

एशिया कप में रोहित शर्मा को पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करना खूब रास आता है। हर किसी को लगता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर विराट कोहली से लगता है, मगर यहां आंकड़ा अलग गवाही दे रहा है। हिटमैन ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ 12 पारियों में 474 रन बनाए और वह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।