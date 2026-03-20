IPL में सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर, जानिए लिस्ट में कितने भारतीय

वैभव सूर्यवंशी दूसरे नंबर पर

आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी हैं। साल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 28 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ जयपुर में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में शतक जड़ा था।