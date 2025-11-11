इन 10 गैजेट्स के साथ आएगा ठंड का असली मजा, कुछ की कीमत तो 250 रुपये से कम

रूम हीटर

सर्दियों में सबसे जरूरी गैजेट रूम हीटर है। यह ना सिर्फ कमरे को गर्म रखता है बल्कि नमी को भी कम करता है। मार्केट में ऑयल फिल्ड, क्वार्ट्ज और फैन हीटर जैसे कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर बिजली की बचत करनी हो तो ऑयल फिल्ड हीटर बेहतर विकल्प है क्योंकि यह धीरे-धीरे गर्मी देता है और ज्यादा समय तक तापमान बनाए रखता है।