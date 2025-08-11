महुआ को चक्कर, अखिलेश कूदे बैरिकेडिंग; विपक्ष के प्रदर्शन की कैसी-कैसी PHOTOS

विपक्षी सांसदों ने मकर ध्वज पर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने एकजुटता दिखाने के साथ ही यह भी कहा कि देश साफ-सुथरी मतदाता सूची चाहता है और चुनाव आयोग ‘चुराव आयोग’ नहीं हो सकता।
चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को चक्कर आ गया। इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसद उनकी देखभाल करते नजर आए।
समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में बेहद सक्रिय नजर आए। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। लेकिन अखिलेश यादव यह बैरिकेडिंग लांघ गए।
चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला सांसदों की एकजुटता भी देखने को मिली। सपा सांसद डिंपल यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदर्शन के दौरान आपस में बात करती नजर आईं।
विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गईं। इस दौरान वहां मौजूद टीएमसी की एक अन्य सांसद सायोनी घोष और सपा सांसद प्रिया सरोज ने उन्हें सहारा दिया।
चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष के सांसदों ने जोर-शोर से आवाज उठाई। इस मौके पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी आवाज बुलंद की।
विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद संजना जाटव बेहोश हो गई थीं। इसके चलते उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।
चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सांसदों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान अन्य सांसदों समेत सपा सांसद डिंपल यादव को बस में भरकर ले जाया गया।
प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला सांसदों ने भी बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की। दूसरी तरफ से वहां सुरक्षा में तैनात जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे।
विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बसों में बिठाकर प्रदर्शन स्थल से ले जाया गया।