Opposition MPs Protest against election commission Rahul gandhi Akhilesh yadav महुआ को चक्कर, अखिलेश कूदे बैरिकेडिंग; विपक्ष के प्रदर्शन की कैसी-कैसी PHOTOS
महुआ को चक्कर, अखिलेश कूदे बैरिकेडिंग; विपक्ष के प्रदर्शन की कैसी-कैसी PHOTOS

महुआ को चक्कर, अखिलेश कूदे बैरिकेडिंग; विपक्ष के प्रदर्शन की कैसी-कैसी PHOTOS

विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची एसआईआर और कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ सोमवार को संसद भवन परिसर से मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर ही रोक दिया तथा बाद में हिरासत में ले लिया। इस दौरान जहां महुआ मोइत्रा को चक्कर आए गए, वहीं अखिलेश यादव बैरिकेडिंग कूदते नजर आए।

DeepakMon, 11 Aug 2025 06:31 PM
1/10

विपक्ष की एकजुटता

विपक्षी सांसदों ने मकर ध्वज पर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने एकजुटता दिखाने के साथ ही यह भी कहा कि देश साफ-सुथरी मतदाता सूची चाहता है और चुनाव आयोग ‘चुराव आयोग’ नहीं हो सकता।

2/10

महुआ मोइत्रा को आया चक्कर

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को चक्कर आ गया। इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य सांसद उनकी देखभाल करते नजर आए।

3/10

बैरिकेडिंग लांघ गए अखिलेश यादव&nbsp;

समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में बेहद सक्रिय नजर आए। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। लेकिन अखिलेश यादव यह बैरिकेडिंग लांघ गए।

4/10

महिला सांसदों की एकजुटता

चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला सांसदों की एकजुटता भी देखने को मिली। सपा सांसद डिंपल यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदर्शन के दौरान आपस में बात करती नजर आईं।

5/10

एक-दूसरे का सहारा

विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गईं। इस दौरान वहां मौजूद टीएमसी की एक अन्य सांसद सायोनी घोष और सपा सांसद प्रिया सरोज ने उन्हें सहारा दिया।

6/10

सुप्रिया सुले ने भी बुलंद की आवाज

चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष के सांसदों ने जोर-शोर से आवाज उठाई। इस मौके पर एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने भी आवाज बुलंद की।

7/10

कराना पड़ा इलाज&nbsp;

विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद संजना जाटव बेहोश हो गई थीं। इसके चलते उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा।

8/10

हिरासत में डिंपल यादव

चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सांसदों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान अन्य सांसदों समेत सपा सांसद डिंपल यादव को बस में भरकर ले जाया गया।

9/10

बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश

प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला सांसदों ने भी बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की। दूसरी तरफ से वहां सुरक्षा में तैनात जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे।

10/10

हिरासत में विपक्षी सांसद

विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें बसों में बिठाकर प्रदर्शन स्थल से ले जाया गया।

