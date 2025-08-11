महुआ को चक्कर, अखिलेश कूदे बैरिकेडिंग; विपक्ष के प्रदर्शन की कैसी-कैसी PHOTOS

बैरिकेडिंग लांघ गए अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव भी इस विरोध प्रदर्शन में बेहद सक्रिय नजर आए। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। लेकिन अखिलेश यादव यह बैरिकेडिंग लांघ गए।