वोटिंग, मीटिंग और मेल-मिलाप…तस्वीरों में देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव के नजारे

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान स्थल पर पहुंचे और वोट डाला।
संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इस दौरान वोटिंग कराने पहुंचे अधिकारियों ने बैलट बॉक्स का निरीक्षण किया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए कुछ इस अंदाज में नजर आए।
उपराष्ट्रपति चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ रोचक नजारे देखने को मिले। सपा सांसद रामगोपाल यादव जब सत्ता पक्ष के अनुराग ठाकुर से मिले तो गाल पर यूं प्यार भरी थपकी दी।
एनसीपी-शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने संसद भवन पहुंचीं।
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी मतदान प्रक्रिया के दौरान इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मीटिंग भी की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जया बच्चन समेत कई चेहरे दिखे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और केंद्रीय मंत्री निति गडकरी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे तो दोनों ने इस अंदाज में बातचीत की।
फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाला।