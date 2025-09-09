वोटिंग, मीटिंग और मेल-मिलाप…तस्वीरों में देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव के नजारे

प्यार भरी थपकी

उपराष्ट्रपति चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ रोचक नजारे देखने को मिले। सपा सांसद रामगोपाल यादव जब सत्ता पक्ष के अनुराग ठाकुर से मिले तो गाल पर यूं प्यार भरी थपकी दी।