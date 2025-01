ये हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी किन देशों से पीछे है भारत? PAK का हाल भी जानिए

दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं

The 10 Largest Economies in the World: आर्थिक शक्ति किसी भी देश की समृद्धि और उसकी वैश्विक स्थिति का प्रमुख संकेतक होती है। आज की दुनिया में, कुछ देश अपनी विशाल आर्थिक संरचना के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं।