इस दिन गलती से भी ना लगाएं पोछा, जान लें बाकी नियम

हिंदू धर्म में दिन के हिसाब से कुछ विशेष कामों को करने का नियम होता है। जैसे घर मे पोछा ही लगाना हो तो ये हर दिन लगता है लेकिन हफ्ते का एक दिन ऐसा है, जब पोछा लगाने से बचना चाहिए। पोछे से जुड़े ऐसे कई और नियम हैं, जिन्हें आप नीचे जान सकते हैं।

Garima SinghFeb 25, 2026 03:26 pm IST
पोछे से जुड़ा नियम

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हफ्ते के हर एक दिन का अपना अलग होता है। माना जाता है कि कुछ विशेष दिनों में किया गया काम हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। चाहे बात घर की सफाई की हो, बाल कटवाने की हो या फिर दान-पुण्य करने की, इन सबके लिए कुछ निश्चित दिन शुभ माने जाते हैं। जैसे घर में पोछा लगाने को लेकर मान्यता है कि एक खास दिन पर इसे करने से बचना चाहिए।

इस दिन ना लगाएं पोछा

नियमानुसार गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन पोछा लगाना घर की सुख-शांति के लिए अच्छा नहीं होता है। दरअसल ये दिन बृहस्पति का होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन पोछा लगाने से बचना चाहिए।

होता है ये नुकसान

गुरुवार को पोछा लगाने से ना सिर्फ घर की सुख-शांति पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है बल्कि इससे आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। गुरु ग्रह से संबंधित होने के नाते इस दिन का असर हमारी सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जो लोग गुरुवार के दिन पोछा लगाते हैं, उनका गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है और इस वजह से जिंदगी में कई तरह की बाधाएं आने लगती हैं।

पोछे से जुड़े नियम

पोछे को लेकर कई और तरह के नियम हैं। जहां एक ओर गुरुवार को इसे लगाने की मनाही होती है। वहीं इसे कैसे लगाया जाए, इसको लेकर भी कई नियम हैं। वास्तु के अनुसार पोछा हमेशा ईशान कोण से लगाना शुरू करना चाहिए। इससे घर का वास्तु सही होता है और हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है।

ना करें पोछे से जुड़ी ये गलती

पोछे के समय को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन देखा जाता है। हालांकि समय पर बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं। आम तौर पर लोग सुबह पोछा लगाकर घर साफ कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शाम के समय पोछा लगाना प्रिफर करते हैं लेकिन ये सही नहीं है। इसके अलावा दोपहर के समय भी पोछा लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में अच्छी एनर्जी नहीं आती है।

ये है पोछा लगाने का सही समय

गुरुवार को छोड़कर बाकी दिनों की बात की जाए तब भी पोछा से जुड़े कई नियम हैं, जिनका पालन करना बेहद ही जरूरी है। पोछा लगाने का सबसे सही टाइम ब्रह्म मुहूर्त वाला ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अगर संभंव नहीं होता है तो ये काम सूर्योदय से ठीक पहले कर लेना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है।

