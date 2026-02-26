आप पर नजर रखता है आपका फोन! ये 7 चीजें चुपचाप कर रहा है ट्रैक; देख लो लिस्ट

ये 7 चीजें ट्रैक कर सकता है आपका फोन

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस फोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वही फोन आपको भी लगातार 'ऑब्जर्व' कर रहा है और आप पर नजर रखता है? दरअसल, स्मार्टफोन आपकी आदतों, लोकेशन, पसंद-नापसंद और रोजमर्रा की ऐक्टिविटीज का डाटा भी इकट्ठा करता रहता है। कई बार यह ट्रैकिंग आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए होती है, लेकिन अक्सर यूजर्स को इसकी जानकारी नहीं होती।