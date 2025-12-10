भारत में सबसे ज्यादा चोरी होते हैं ये 5 स्मार्टफोन; क्या आपका भी इनकी लिस्ट में?

चोरों के निशाने पर रहते हैं ये स्मार्टफोन

भारत में स्मार्टफोन चोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और दावा है कि देश में रोज करीब 50 हजार फोन चोरी होते हैं। हालांकि, चोर हर फोन नहीं चुराना चाहते। वे सिर्फ उन्हीं मॉडल्स को निशाना बनाते हैं जिनकी कीमत, ब्रैंड वैल्यू और रीसेल डिमांड सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि कुछ खास स्मार्टफोन बार-बार चोरी की घटनाओं में दिखाई देते हैं। आइए आपको इनके बारे में बताएं।