नए फोन का है प्लान? अगले हफ्ते शुरू हो रही इन स्मार्टफोन्स की सेल, लिस्ट में ₹5999 का मॉडल भी

Lava Bold 2 5G की खासियत

फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। सेफ्टी के लिए, फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7060 5G प्रोसेसर है, जिसे 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 6GB वर्चु्अल रैम का सपोर्ट भी मिलता है। फोन एंड्रॉयड 15 ओएस के साथ आता है। फोन में सोनी सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सेल का मेन एआई रियर कैमरा है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है। फोन में 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की पावरफुल बैटरी है।