ये हैं दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश, अमेरिका को भी दिखा देते हैं आंख

दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश

Top 10 most powerful Muslim countries in the world: मुस्लिम बहुल देशों का वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश न केवल अपनी मजबूत सेना, बल्कि अपनी आर्थिक ताकत और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण भी विश्व स्तर पर प्रभावशाली हैं। आइए जानते हैं उन टॉप 10 मुस्लिम देशों के बारे में जो आर्थिक और सैन्य दृष्टि से सबसे मजबूत हैं।