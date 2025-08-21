These 9 stocks huge down80 percent from 52 week high do you have any one कंगाल कर रहे ये 9 शेयर, 80% तक टूट गया भाव, निवेशकों का बुरा हाल, आपका तो नहीं है दांव?
शेयर बाजारों के लगातार बदलते आउटलुक में शेयरों की चाल अक्सर तेज और आश्चर्यजनक हो सकती है। निफ्टी 500 के कुछ शेयरों में कहीं अधिक गिरावट देखी गई है। ये 9 शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 80% तक गिर चुके हैं।

Varsha PathakThu, 21 Aug 2025 08:13 PM
9 शेयर 50% से अधिक गिर चुके हैं

शेयर बाजारों के लगातार बदलते आउटलुक में शेयरों की चाल अक्सर तेज और आश्चर्यजनक हो सकती है। जहां सेंसेक्स और बीएसई 500 जैसे व्यापक सूचकांकों में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 5-6% की मामूली गिरावट देखी गई है, वहीं, निफ्टी 500 के कुछ शेयरों में कहीं अधिक गिरावट देखी गई है। निफ्टी 500 के कुल 9 शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 50% से अधिक गिर चुके हैं। आइए जानते हैं डिटेल में...

1. आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल

शेयर में 79% की गिरावट आई है, जो अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 365 रुपये से गिरकर 76 रुपये पर आ गया है।

2. ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

इस शेयर में 66% की गिरावट आई है और अब यह 53 रुपये पर है, जबकि इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 158 रुपये था।

3. स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी

शेयर में 63% की गिरावट आई है और यह 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 758 रुपये से गिरकर 278 रुपये पर आ गया है

4. सीमेंस

शेयर 61% गिरकर वर्तमान में 3,155 रुपये पर है, जो इसके 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 8,130 रुपये से कम है।

5. तेजस नेटवर्क्स

शेयर में 60% की गिरावट आई है और अब यह 581 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 1,460 रुपये था।

6. एचएफसीएल

शेयर में 56% की गिरावट आई है और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 171 रुपये की तुलना में 75 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

7. अडानी ग्रीन एनर्जी

शेयर में 53% की गिरावट आई है और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,092 रुपये से गिरकर 976 रुपये पर आ गया है।

8. प्राज इंडस्ट्रीज

शेयर 53% गिरकर 411 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो इसके 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 874 रुपये से कम है।

9. पंजाब एंड सिंध बैंक

शेयर 53% गिरकर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 62 रुपये से 29 रुपये पर आ गया है।

