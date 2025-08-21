कंगाल कर रहे ये 9 शेयर, 80% तक टूट गया भाव, निवेशकों का बुरा हाल, आपका तो नहीं है दांव?

शेयर बाजारों के लगातार बदलते आउटलुक में शेयरों की चाल अक्सर तेज और आश्चर्यजनक हो सकती है। जहां सेंसेक्स और बीएसई 500 जैसे व्यापक सूचकांकों में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 5-6% की मामूली गिरावट देखी गई है, वहीं, निफ्टी 500 के कुछ शेयरों में कहीं अधिक गिरावट देखी गई है। निफ्टी 500 के कुल 9 शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 50% से अधिक गिर चुके हैं। आइए जानते हैं डिटेल में...
शेयर में 79% की गिरावट आई है, जो अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 365 रुपये से गिरकर 76 रुपये पर आ गया है।
इस शेयर में 66% की गिरावट आई है और अब यह 53 रुपये पर है, जबकि इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 158 रुपये था।
शेयर में 63% की गिरावट आई है और यह 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 758 रुपये से गिरकर 278 रुपये पर आ गया है
शेयर 61% गिरकर वर्तमान में 3,155 रुपये पर है, जो इसके 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 8,130 रुपये से कम है।
शेयर में 60% की गिरावट आई है और अब यह 581 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि इसका 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर 1,460 रुपये था।
शेयर में 56% की गिरावट आई है और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 171 रुपये की तुलना में 75 रुपये पर कारोबार कर रहा है।
शेयर में 53% की गिरावट आई है और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2,092 रुपये से गिरकर 976 रुपये पर आ गया है।
शेयर 53% गिरकर 411 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जो इसके 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 874 रुपये से कम है।
शेयर 53% गिरकर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 62 रुपये से 29 रुपये पर आ गया है।