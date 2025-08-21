कंगाल कर रहे ये 9 शेयर, 80% तक टूट गया भाव, निवेशकों का बुरा हाल, आपका तो नहीं है दांव?

9 शेयर 50% से अधिक गिर चुके हैं

शेयर बाजारों के लगातार बदलते आउटलुक में शेयरों की चाल अक्सर तेज और आश्चर्यजनक हो सकती है। जहां सेंसेक्स और बीएसई 500 जैसे व्यापक सूचकांकों में अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से लगभग 5-6% की मामूली गिरावट देखी गई है, वहीं, निफ्टी 500 के कुछ शेयरों में कहीं अधिक गिरावट देखी गई है। निफ्टी 500 के कुल 9 शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से 50% से अधिक गिर चुके हैं। आइए जानते हैं डिटेल में...