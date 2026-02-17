छोटी लापरवाही, बड़ा खतरा: किचन की ये 4 आम चीजें माइक्रोवेव में रखने से बचें

Microwave खाना जल्दी गर्म करने का आसान तरीका है, लेकिन हर चीज इसके लिए सही नहीं होती। गलत चीजें डालने से स्पार्क, आग या मशीन खराब होने का खतरा रहता है। कई बार लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को बिना सोचे माइक्रोवेव में रख देते हैं, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए माइक्रोवेव सेफ्टी को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है।
Aluminium foil देखने में बेकार नहीं लगती, लेकिन माइक्रोवेव में यह सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। माइक्रोवेव के अंदर फॉइल रखने से तेज स्पार्क पैदा होते हैं, जिन्हें electric arcing कहा जाता है। ये स्पार्क आग लगने का कारण बन सकते हैं। खाने को ढकने के लिए माइक्रोवेव-सेफ ढक्कन या प्लेट का इस्तेमाल करें, फॉइल का नहीं।
चम्मच, कांटा, स्टील की कटोरी या कोई भी धातु का बर्तन माइक्रोवेव में नहीं रखना चाहिए। धातु माइक्रोवेव वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है जिससे स्पार्क निकलते हैं। इससे ना सिर्फ खाना सही से गर्म नहीं होता, बल्कि माइक्रोवेव के अंदरूनी पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। यह आदत आपके अप्लायंस की लाइफ कम कर सकती है।
हर प्लास्टिक कंटेनर माइक्रोवेव-सेफ नहीं होता। खासकर PVC प्लास्टिक गर्म होने पर पिघल सकता है और जहरीले केमिकल्स छोड़ सकता है जो खाने में मिल जाते हैं। इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। माइक्रोवेव में सिर्फ वही प्लास्टिक इस्तेमाल करें जिस पर साफ तौर पर 'Microwave Safe' लिखा हो।
Cast iron और copper के बर्तन गैस या चूल्हे के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन माइक्रोवेव के लिए बिल्कुल नहीं। ये भारी धातुएं बहुत ज्यादा गर्मी पकड़ लेती हैं, जिससे अनईवन हीटिंग होती है। कई मामलों में माइक्रोवेव की glass tray तक क्रैक हो सकती है। ऐसे बर्तनों को माइक्रोवेव से हमेशा दूर रखें।
Microwave खाने के अंदर मौजूद पानी के अणुओं (water molecules) को excite करके गर्मी पैदा करता है। जब कोई गलत मटेरियल अंदर होता है तो यह प्रोसेस बिगड़ जाता है। नतीजा होता है स्पार्क, जली हुई स्मेल या मशीन डैमेज। यही वजह है कि सही कंटेनर और सही मटेरियल का चुनाव बेहद जरूरी है।
माइक्रोवेव में इस्तेमाल के लिए glass, ceramic और microwave-safe plastic सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। हमेशा कंटेनर के नीचे दिए गए symbol या label को चेक करें। अगर पक्का ना हो तो खाना किसी सुरक्षित बर्तन में ट्रांसफर कर लें। थोड़ी-सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।
माइक्रोवेव इस्तेमाल करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड लेकर यह जरूर देख लें कि अंदर क्या रखा है। छोटी-सी गलती जला हुआ खाना, खराब मशीन या आग जैसी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। सही जानकारी और सही आदतें ही आपकी सेफ्टी की सबसे बड़ी गारंटी हैं।