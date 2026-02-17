छोटी लापरवाही, बड़ा खतरा: किचन की ये 4 आम चीजें माइक्रोवेव में रखने से बचें

माइक्रोवेव सेफ्टी टिप्स

Microwave खाना जल्दी गर्म करने का आसान तरीका है, लेकिन हर चीज इसके लिए सही नहीं होती। गलत चीजें डालने से स्पार्क, आग या मशीन खराब होने का खतरा रहता है। कई बार लोग रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को बिना सोचे माइक्रोवेव में रख देते हैं, जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए माइक्रोवेव सेफ्टी को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है।