घर में आप भी बार-बार लगाते हैं झाड़ू, जानें इसके क्या हैं नुकसान

झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास

शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। यह घर की गंदगी और नकारात्मकता को दूर करती है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। इसे पैर से छूना, खड़ा करके रखना, मुख्य द्वार के सामने रखना या बार-बार इस्तेमाल करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब हम बिना वजह बार-बार झाड़ू लगाते हैं, तो घर की स्थिर सकारात्मक ऊर्जा भटक जाती है। धीरे-धीरे धन का प्रवाह रुकने लगता है और छोटी-छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं।