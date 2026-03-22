घर में आप भी बार-बार लगाते हैं झाड़ू, जानें इसके क्या हैं नुकसान

शास्त्रों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। यह घर की गंदगी और नकारात्मकता को दूर करती है। इसलिए झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। इसे पैर से छूना, खड़ा करके रखना, मुख्य द्वार के सामने रखना या बार-बार इस्तेमाल करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब हम बिना वजह बार-बार झाड़ू लगाते हैं, तो घर की स्थिर सकारात्मक ऊर्जा भटक जाती है। धीरे-धीरे धन का प्रवाह रुकने लगता है और छोटी-छोटी परेशानियां बढ़ने लगती हैं।
जब हम दिन में 3-4 बार झाड़ू लगाते हैं, तो घर की स्थिर ऊर्जा बाहर निकल जाती है। ज्योतिष के अनुसार, यह धन के बहाव को रोकने वाला कार्य है। पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं। अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, बचत नहीं होती है। मां लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से दूर हो जाती हैं। शाम को झाड़ू लगाने से, तो धन का प्रवाह पूरी तरह बंद हो सकता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना सबसे बड़ा दोष है।
मान्यता है कि बार-बार झाड़ू लगाने से घर की स्थिर ऊर्जा भंग होती है। इससे मन में चिड़चिड़ापन आता है। छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों के बीच गलतफहमियां बढ़ती हैं। वास्तु में कहा गया है कि घर की ऊर्जा जितनी स्थिर रहेगी, उतना ही परिवार में सुख-शांति रहेगी। बार-बार झाड़ू लगाना इस स्थिरता को तोड़ देता है।
जब घर की सकारात्मक ऊर्जा बार-बार बाहर निकलती है, तो मन अशांत रहता है। नींद खराब होती है, चिंता बढ़ती है और मानसिक तनाव घर कर लेता है। कई बार अनिद्रा और सिरदर्द की शिकायत भी होती है। ज्योतिष के अनुसार, घर की ऊर्जा जब अस्थिर होती है, तो व्यक्ति का मन भी अस्थिर हो जाता है। बार-बार झाड़ू लगाना इसी अस्थिरता का कारण बनता है।
ज्योतिष में शाम का समय धन के आगमन का माना जाता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर की समृद्धि बाहर निकल जाती है। कूड़ा घर से बाहर निकालना भी वर्जित है। यदि बहुत जरूरी हो, तो फर्श को कपड़े से पोंछ लें, लेकिन झाड़ू ना लगाएं। शाम को झाड़ू लगाने से आर्थिक तंगी और परेशानियां बनी रह सकती हैं।
झाड़ू को दक्षिण-पश्चिम कोने में लेटाकर रखें। खड़ा ना रखें। मुख्य द्वार के सामने या उत्तर-पूर्व में कभी ना रखें। रात में झाड़ू दिखाई ना दे। झाड़ू पर पैर ना लगाएं। झाड़ू का इस्तेमाल दिन में 1-2 बार से ज्यादा ना करें। इन नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से विराजमान रहती हैं और धन-बचत बढ़ती है।
बार-बार झाड़ू लगाना साफ-सफाई नहीं, घर की समृद्धि छीनने का काम है। दिन में एक बार पर्याप्त है। शाम को बिल्कुल ना लगाएं। झाड़ू को सम्मान दें। इन नियमों का पालन करने से घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी और धन-स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि होगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।