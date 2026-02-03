ट्रेडिशनल लेकिन ट्रेंडी, अंकिता लोखंडे के साड़ी लुक से चुराएं स्टाइल आइडिया

साड़ी भारतीय महिलाओं की पहचान ही नहीं, बल्कि शान और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। जब बात रॉयल और एलिगेंट साड़ी स्टाइल की आती है, तो टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का नाम सबसे पहले सामने आता है। उनका लेटेस्ट साड़ी लुक पारंपरिक कारीगरी, रिच फैब्रिक और मॉडर्न स्टाइलिंग का बेहतरीन मेल दिखाता है। हैवी एम्ब्रॉयडरी, स्टेटमेंट जूलरी और ग्रेसफुल ड्रेपिंग के साथ अंकिता ने साबित कर दिया कि साड़ी को सही तरीके से स्टाइल किया जाए तो वह किसी क्वीन आउटफिट से कम नहीं लगती। उनका यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिशनल पहनावे में भी रॉयल और क्लासी दिखना चाहती हैं।
अंकिता लोखंडे की सेज ग्रीन साड़ी रिच एम्ब्रॉयडरी और क्लासिक बॉर्डर के साथ रॉयल फील देती है। ऐसे शेड्स और हैवी डिटेलिंग वाली साड़ियां ट्रेडिशनल इवेंट्स के लिए परफेक्ट होती हैं।
उनका डीप नेक, हैवी वर्क वाला ब्लाउज लुक का सेंटर पॉइंट है। साड़ी को क्वीन-लाइक बनाने के लिए ब्लाउज में फाइन एम्बेलिशमेंट और स्ट्रक्चर्ड फिट जरूरी है।
अंकिता ने लेयर्ड नेकलेस, स्टेटमेंट चोकर और हैवी ईयररिंग्स के साथ लुक को कंप्लीट किया। साड़ी के साथ कुंदन या पोल्की जूलरी रॉयल एलिगेंस को कई गुना बढ़ा देती है। चूड़ियां, रिंग्स और मांगटीका जैसे एक्सेसरीज सीमित लेकिन स्टेटमेंट रखें। बहुत ज्यादा एक्सेसरीज रॉयल लुक को भारी बना सकती हैं।
उनका नीटली ड्रेप किया गया पल्लू, एम्ब्रॉयडर्ड पैच वर्क के साथ, पूरे आउटफिट को बैलेंस देता है। पल्लू को स्लीक और फ्लोई रखें ताकि शाही ग्रेस बना रहे।
न्यूड बेस, डिफाइंड आईज और रेड या रोजी लिप्स अंकिता के लुक को क्लासी बनाते हैं। रॉयल साड़ी के साथ ओवर मेकअप से बचें, एलिगेंस ही असली कुंजी है।
सेंटर पार्टेड सॉफ्ट वेव्स या लो बन में फूल लगाकर साड़ी लुक को और ग्रेसफुल बनाया जा सकता है। अंकिता का हेयरस्टाइल ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का सुंदर मेल है।
अंकिता लोखंडे का आत्मविश्वास इस लुक को सबसे खास बनाता है। साड़ी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, उसे रानी जैसा बनाने के लिए पॉश्चर और ग्रेस सबसे जरूरी हैं।
यह रॉयल साड़ी स्टाइल वेडिंग फंक्शन्स, रिसेप्शन, फेस्टिव इवेंट्स और ट्रेडिशनल सेरेमनीज के लिए परफेक्ट है, जहां आप एलिगेंस के साथ स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं।