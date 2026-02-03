ट्रेडिशनल लेकिन ट्रेंडी, अंकिता लोखंडे के साड़ी लुक से चुराएं स्टाइल आइडिया

अंकिता लोखंडे साड़ी लुक

साड़ी भारतीय महिलाओं की पहचान ही नहीं, बल्कि शान और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। जब बात रॉयल और एलिगेंट साड़ी स्टाइल की आती है, तो टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का नाम सबसे पहले सामने आता है। उनका लेटेस्ट साड़ी लुक पारंपरिक कारीगरी, रिच फैब्रिक और मॉडर्न स्टाइलिंग का बेहतरीन मेल दिखाता है। हैवी एम्ब्रॉयडरी, स्टेटमेंट जूलरी और ग्रेसफुल ड्रेपिंग के साथ अंकिता ने साबित कर दिया कि साड़ी को सही तरीके से स्टाइल किया जाए तो वह किसी क्वीन आउटफिट से कम नहीं लगती। उनका यह लुक उन महिलाओं के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो ट्रेडिशनल पहनावे में भी रॉयल और क्लासी दिखना चाहती हैं।