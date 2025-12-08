तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले 5 प्लेयर, लिस्ट में हैं ये 3 भारतीय

रैना हैं चौथे नंबर पर

सुरेश रैना भारत के पहले बल्लेबाज थे, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा था। हालांकि, सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वे चौथे स्थान पर हैं। रैना ने 23 साल 241 दिनों की उम्र में इस उपलब्धि को अपने नाम किया था।