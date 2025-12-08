तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले 5 प्लेयर, लिस्ट में हैं ये 3 भारतीय

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रायन बेनेट सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। 21 साल 324 दिनों की उम्र में बेनेट ने इस उपलब्धि को हासिल किया था। वे टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ चुके हैं।
पाकिस्तान के बल्लेबाज अहमद शहजाद ने 22 साल 127 दिनों की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा था। वे इस लिस्ट में सबसे कम्र में टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं।
शुभमन गिल सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है। हालांकि, सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक शतक जड़ने वाले वे दुनिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज हैं। गिल ने 23 साल 146 दिनों की उम्र में इस उपलब्धि को हासिल किया था।
सुरेश रैना भारत के पहले बल्लेबाज थे, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा था। हालांकि, सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वे चौथे स्थान पर हैं। रैना ने 23 साल 241 दिनों की उम्र में इस उपलब्धि को अपने नाम किया था।
यशस्वी जायसवाल पांचवें सबसे युवा बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है। 23 साल 343 दिनों की उम्र में यशस्वी ने इस उपलब्धि को हासिल किया है।