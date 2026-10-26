WPL 2027 ऑक्शन में किस टीम के पास कितने पैसे होंगे? RCB और MI से भी ज्यादा इस फ्रेंचाइजी का पर्स

आरसीबी

डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) महिला प्रीमियर लीग 2027 के ऑक्शन में 1.15 करोड़ रुपये लेकर उतरेगी। आरसीबी में कुल पांच स्लॉट खाली हैं, जिसमें दो विदेशी हैं। डब्ल्यूपीएल (WPL) में हर टीम के स्क्वॉड में अधिकतम 18 खिलाड़ी हो सकते हैं।