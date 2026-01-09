WPL 2026 का हुआ रंगारंग आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह के गाने पर झूमे फैंस

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की कप्तान स्मृति मंधाना ने महिला प्रीमियर लीग टी20 के शुरुआती मैच में शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके बाद दर्शकों को तीन सेलिब्रेटी का परफॉर्मेंस देखने को मिला।
मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू ने समारोह की शुरुआत की। उन्होंने खेल के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साहस और सशक्तिकरण को लेकर एक प्रेरणादायक स्पीच दी।
बॉलीवुड स्टार जैकलीन फर्नांडिस ने अपने डांस परफॉर्मेंस से स्टेडियम में दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने लोकप्रिय गानों पर शानदार मूव्स दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस महिलाओं के आत्मविश्वास और खेल में उनकी बढ़ती शक्ति को समर्पित थी।
फैंस के चहेते हनी सिंह ने समारोह का मुख्य आकर्षण बनकर महफिल लूट ली। उनकी एंट्री बेहद खास थी। वह पहले दोनों कप्तानों (हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना) के साथ डगआउट में बैठे नजर आए और फिर अचानक स्टेज पर पहुंचकर अपने सुपरहिट रैप और गानों से पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया।