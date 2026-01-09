WPL 2026 का हुआ रंगारंग आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह के गाने पर झूमे फैंस

हरमनप्रीत कौर, हनी सिंह, स्मृति मंधाना

फैंस के चहेते हनी सिंह ने समारोह का मुख्य आकर्षण बनकर महफिल लूट ली। उनकी एंट्री बेहद खास थी। वह पहले दोनों कप्तानों (हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना) के साथ डगआउट में बैठे नजर आए और फिर अचानक स्टेज पर पहुंचकर अपने सुपरहिट रैप और गानों से पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया।