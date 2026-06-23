कौन हैं ये खूबसूरत महिला, जिसे पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं? 10 खूबसूरत तस्वीरों के साथ पढ़िए पूरी कहानी

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान की टीम ने अपने शुरुआती तीनों मुकाबले गवां दिए जिसके बाद उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।
पाकिस्तान महिला टीम के एलिमिनेट होने के बाद क्रिकेटरों की काफी आलोचना हो रही है। इस टीम की दिग्गज खिलाड़ी आलिया रियाज की ट्रोलिंग से तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
आलिया रियाज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है और उनके प्रदर्शन के साथ- साथ शीरीरिक संरचना आदि पर भी भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं।
महिला टी-20 विश्व कप 2026 में आलिया रियाज ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। उन्होंने पिछले तीन मुकाबलों में 18, 10 और 0 रन बनाए हैं,. जबिक गेंदबाजी में सिर्फ दो विकेट लिए हैं।
पाकिस्तानी आलोचक और सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर उन पर आरोप लगाते हैं कि वे अपनी सुंदरता के कारण ही टीम में चयनित होती हैं। ऐसे में आइए आज उनके करियर पर एक नजर डालते हैं।
आलिया रियाज का जन्म 24 सितंबर 1992 को रावलपिंडी पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब प्रांत में हुआ था। वे 33 वर्ष की हैं। वो पाकिस्तान टीम की बैटिंग ऑलराउंडर हैं। दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करती हैं और दाहिने हाथ की ही मीडियम तेज गेंदबाज हैं।
आलिया रियाज ने पाकिस्तान के लिए टी-20 और वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने अपना वनडे और टी-20 दोनों डेब्यू साल 2014 में किया था। तब से वे क्रिकेट में एक्टिव हैं।
उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 86 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 76 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.47 की औसत और 66.58 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1681 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 39 पारियों में गेंदबाजी की है, जिसमें 12 विकेट हासिल किए हैं।
टी-20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 113 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 97 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 20.43 की औसत और 99.01 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1389 रन बनाए हैं। उन्होंने 32 पारियों में गेंदबाजी भी की है, जिसमें 20 विकेट लिए हैं।
आलिया रियाज बेहद खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं। आलिया रियाज ने पाकिस्तान के छोटे भाई युनूस अली से साल 2024 में निकाह किया था। दोनों अपनी साथ की तस्वीरें भी साझा करते हैं।