कौन हैं ये खूबसूरत महिला, जिसे पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं? 10 खूबसूरत तस्वीरों के साथ पढ़िए पूरी कहानी

टी-20 में आलिया रियाज का प्रदर्शन

टी-20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 113 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 97 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 20.43 की औसत और 99.01 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1389 रन बनाए हैं। उन्होंने 32 पारियों में गेंदबाजी भी की है, जिसमें 20 विकेट लिए हैं।