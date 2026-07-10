चौथे टी-20 मैच में क्यों हारा भारत? वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा समेत ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे बड़े दोषी

इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया

भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के हाथों भारत को 9 विकेट से करारी हार मिली। गुरुवार, 9 जुलाई को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे और 159 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।