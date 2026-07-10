चौथे टी-20 मैच में क्यों हारा भारत? वैभव सूर्यवंशी-अभिषेक शर्मा समेत ये 5 खिलाड़ी रहे सबसे बड़े दोषी

भारत और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड के हाथों भारत को 9 विकेट से करारी हार मिली। गुरुवार, 9 जुलाई को खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे और 159 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
कल, खेले गए इस करो या मरो के मुकाबले में भारत की हार के पांच दोषी कौन-कौन खिलाड़ी रहे, आइए आपको बताते हैं। श्रेयस अय्यर के अलावा किसी भी बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला।
भारत की इस हार के बड़े जिम्मेदारों या दोषियों में ईशान किशन पहले नंबर पर हैं। उन्होंने शुरुआती विकेट गिरने के बाद जिम्मेदारी को ठीक से संभाला नहीं और सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन प्रदर्शन- 6 गेंदों में 4 रन।
भारत की हार के दोषियों में दूसरे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम है। तिलक वर्मा और ईशान किशन लगातार फेल हो रहे हैं। कल खेले गए मुकाबले में भारतीय उप कप्तान के बल्ले से 11 गेंदों में सिर्फ 8 रन निकले। तिलक वर्मा- 8 गेंदों में 11 रन।
अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में हैं। जब भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तब अभिषेक को चाहिए था कि अपनी पारी को लंबा खींचें। लेकिन ऐसा नहीं कर सके और सिर्फ 14 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा प्रदर्शन- 14 गेंदों में 16 रन।
भारत की हार के दोषी वैभव सूर्यवंशी भा रहे। उनसे अपने तीसरे मुकाबले में बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन सिर्फ 10 गेंदों में 15 रन बनाकर ही जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी प्रदर्शन- 10 गेंदों में 15 रन।
शिवम दुबे से अच्छे फिनिश और बड़े स्कोर की उम्मीद थी,लेकिन 23 गेंदों में 22 रन बनाकर चलते बने। वे भी भारत की हार के दोषी रहे। पांच मैचों की सीरीज को इंग्लैंड ने अब तीन शून्य से जीत लिया है। पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। आखिरी मुकाबला खेला जाना बाकी है। शिवम दुबे- 23 गेंदों में 22 रन।