आरलैंड के खिलाफ क्यों हारा भारत? इन 5 खिलाड़ियों ने डुबाई लुटिया, श्रेयस अय्यर सबसे बड़े दोषी

आयरलैंड ने भारत को हराया

भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की शृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने बड़ा उलटफेर करते हुए भारत को 34 रनों की करारी शिकस्त थमाई है। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैच में निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे और भारत को 183 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रनों के स्कोर पर सिमट गई।