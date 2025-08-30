बतौर कप्तान किसने सबसे ज्यादा टी20 मैच जीते? कोहली-गंभीर नहीं कर पाए ऐसा; डुप्लेसी नीचे खिसके

विराट कोहली

सूची में सातवें नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली ने टी20 क्रिकेट में 193 मैचों में कप्तानी करने के बाद 96 में जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय टी20 टीम की कमान 50 मैचों में संभाली और 30 जीते। वहीं, कोहली ने आईपीएल में 143 मैचों में आरसीबी की कप्तानी की और 66 जीते। कोहली बतौर कप्तान कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत सके।