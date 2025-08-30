बतौर कप्तान किसने सबसे ज्यादा टी20 मैच जीते? कोहली-गंभीर नहीं कर पाए ऐसा; डुप्लेसी नीचे खिसके

टी20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम दर्ज है। धोनी ने सबसे छोटे फॉर्मेट में 331 मैचों में कप्तानी करने के बाद 192 में जीत दर्ज की। उनकी अगुवाई में भारत ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप में जीता था। वहीं, धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को पांच बार चैंपियन बनाया।
सूची में दूसरे नंबर नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। रोहित ने बतौर कप्तान 140 मैच जीते हैं। उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में 225 मैचों में कप्तानी की। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया था। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियस (एमआई) को पांच बार ट्रॉफी दिलाई। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।
इंग्लैंड के जेम्स विंस सबसे ज्यादा टी20 मैच जीतने वाले कप्तानों की फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने 224 मैचों में बागडोर संभालने के बाद 109 में जीत हासिल की। उन्होंने हाल ही में फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड तोड़ा। विंस ने इंग्लैंड में द हंड्रेड टूर्नामेंट में सदर्न ब्रेव की कप्तानी की।
साउथ अफ्रीका के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज फाफ डुप्लेसी चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। उन्होंने 209 टी20 मैचों में कमान संभालने के बाद 108 में विजयी परचम फहराया। उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की तीन सीजन में कप्तानी की थी।
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर डैरेन सैमी ने 208 टी20 मैचों में कमान संभाली और 104 जीते। सैमी के नेतृत्व में वेस्टइंडीज टीम 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। वह बतौर कप्तान दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं।
पूर्व ओपनर और टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। गंभीर ने 170 टी20 मैचों में कप्तानी की और 98 में विजयी परचम फहराया। उनकी अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब अपने नाम किया था।
सूची में सातवें नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली ने टी20 क्रिकेट में 193 मैचों में कप्तानी करने के बाद 96 में जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय टी20 टीम की कमान 50 मैचों में संभाली और 30 जीते। वहीं, कोहली ने आईपीएल में 143 मैचों में आरसीबी की कप्तानी की और 66 जीते। कोहली बतौर कप्तान कभी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत सके।