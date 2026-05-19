CSK के जबड़े से जीत छीन लेने वाले हैदराबाद के 5 हीरो कौन-कौन रहे? ईशान किशन ने काटा गदर, क्लासेन ने मचाया तहलका

हैदराबाद की जीत के 5 हीरो

आईपीएल 2026 के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की चेन्नई सुपर किंग्स पर 5 विकेट की जीत के हीरो कौन-कौन रहे, आइए आपको बताते हैं। इसस पहले यह जान लीजिए कि चेपॉक में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 181 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया।