MI के खिलाफ मैच में RCB की जीत के 5 हीरो कौन-कौन? गेंद और बल्ले दोनों से चमके भुवी, क्रुणाल पांड्या ने बिखेरा जलवा

भुवनेश्वर कुमार

रविवार को खेले गए मुकाबले में आरसीबी की जीत के सुपरस्टार या सबसे बड़ी हीरो भवनेश्वर कुमार रहे। कहना गलत नहीं होगा कि मैच में भुवी शो देखेने को मिला। उन्होंने पहले तो 4 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 5.80 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटककर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी और 166 पर स्कोर थमने पर मजबूर कर दिया, उसके बल्लेबाजी में जब आरसीबी की जीत असंभव लग रही थी तब आखिरी वक्त पर छक्का लगाकर मुंबई से मैच छीन लिया। उन्होंने 2 गेंदों में 7 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार प्रदर्शन- 4 ओवर 23 रन, 4 विकेट,5.80 की इकोनॉमी बैटिंग- 2 गेंदें 7 रन अहम छक्का।