DC के खिलाफ KKR की जीत के 5 हीरो कौन-कौन रहे? एक ने तो 47 गेंदों में शतक जड़ दिया

फिन एलेन

शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में फिन एलेन ने 47 गेंदों में 10 छक्कों और 5 चौके की मदद से शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वे आईपीएल के इतिहास में केकेआर की ओर से सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर बन गए हैं। वे इस मैच में जीत के बड़े हीरो रहे। इस सीजन कई बार केकेआर की पारी लड़खड़ाई थे, लेकिन आज के मैच एलेन ने एक छोर संभाले रखा और जीत दिलाकर ही पवेलियन लौटे। फिन एलेन प्रदर्शन - 47 गेंदों में 100 रन, 5 चौके, 10 छक्के, 212. 77 की स्ट्राइक रेट।