रोहित- विराट के फेल होने के बाद कैसे जीता भारत? ये 5 खिलाड़ी रहे हीरो, अक्षर पटेल और सुंदर तो हीरा निकले

अक्षर पटेल सबसे बड़े नायक

भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल रहे। पहले तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए और फिर ऐसे वक्त में दमदार पारी खेली जब लग रहा था भारत हार जाएगा। पटेल ने दमदार अर्धशतक जड़ा और नाबाद रहे। अक्षर पटेल प्रदर्शन: 9.4 ओवर 62 रन चार विकेट, 52 गेंदों में 57 रन, 5 चौके, 1 छक्का, 109.62 की स्ट्राइक रेट।