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रोहित- विराट के फेल होने के बाद कैसे जीता भारत? ये 5 खिलाड़ी रहे हीरो, अक्षर पटेल और सुंदर तो हीरा निकले

भारत बनाम इंग्लैंड पहले वनडे मैच में मंगलवार, 14 जुलाई को टीम इंडिया को मिली 6 विकेट से जीत के पांच हीरो कौन-कौन से खिलाड़ी रहे, आइए आपको बताते हैं।

Vimlesh Kumar BhurtiyaJul 15, 2026 01:28 am IST
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भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया

भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। भारत ने 6 विकेट से मुकाबले को जीता।

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आसानी से हासिल किया टारगेट

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 258 रनों के स्कोर पर सिमट गई। भारत ने 259 रनों के लक्ष्य को चार विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया।

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इंडिया की जीत के 5 हीरो कौन- कौन&nbsp;

भारत बनाम इंग्लैंड पहले मैच में टीम इंडिया को मिली इस जीत के पांच हीरो कौन-कौन से खिलाड़ी रहे, आइए आपको बताते हैं।

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अक्षर पटेल सबसे बड़े नायक

भारत की इस जीत के सबसे बड़े हीरो अक्षर पटेल रहे। पहले तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कमाल का प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए और फिर ऐसे वक्त में दमदार पारी खेली जब लग रहा था भारत हार जाएगा। पटेल ने दमदार अर्धशतक जड़ा और नाबाद रहे। अक्षर पटेल प्रदर्शन: 9.4 ओवर 62 रन चार विकेट, 52 गेंदों में 57 रन, 5 चौके, 1 छक्का, 109.62 की स्ट्राइक रेट।

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शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी

259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट 50 रनों के भीरत गिर गया था। ऐसे वक्त में शुभमन गिल ने दमदार पारी जारी रखी और एक छोर संभाले रखा। उन्होने 80 रनों की पारी खेली लेकिन चोट के कारण रिटायर हर्ट होना पड़ा। शुभमन गिल प्रदर्शन-75 गेंदों में 80 रन, 11 चौके 1 छक्का, 106.67 का स्ट्राइक रेट।

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शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी

259 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट 50 रनों के भीरत गिर गया था। ऐसे वक्त में शुभमन गिल ने दमदार पारी जारी रखी और एक छोर संभाले रखा। उन्होने 80 रनों की पारी खेली लेकिन चोट के कारण रिटायर हर्ट होना पड़ा। शुभमन गिल प्रदर्शन-75 गेंदों में 80 रन, 11 चौके 1 छक्का, 106.67 का स्ट्राइक रेट।

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श्रेयस अय्यर

भारत की इस जीत में श्रेयस अय्यर का योगदान भी रहा। भले ही कप्तानी में टी-20 सीरीज में फेल रहे लेकिन पहले वनडे मैच में 53 गेदों में 35 रन ऐसे समय में बनाए जब विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया था। श्रेयस अय्यर प्रदर्शन: 53 गेंदों में 35 रन।

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जसप्रीत बुमराह

आज के मुकाबले के पांचवें हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। उन्होंने भले ही एक विकेट हासिल किया लेकिन शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दवाब बनाए रखा जिसका परिणाम अन्य गेंदबाजों को मिला। प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ को दो- दो विकेट मिले। एक विकेट शिवम दुबे को मिला। जसप्रीत बुमराह प्रदर्शन- 9 ओवर में 31 रन एक विकेट, 3.40 की इकोनॉमी, प्रसिद्ध गुरनूर को 2-2 विकेट, दुबे को 1

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