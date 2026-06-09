श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ए की जीत के 5 हीरो कौन-कौन रहे? सूर्यवंशी नहीं चले, लेकिन रुतुराज तिलक ने तोड़ डाला

रुतुराज गायकवाड़

इस मैच में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो रुतुराज गायकवाड़ रहे। उन्होंने 69 रनों के स्कोर पर 3 शुरुआती बल्लेबाजों को खो देने के बाद जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और कप्तान तिलक वर्मा के साथ 150 रनों की साझेदारी की। साथ ही अपना शतक भी पूरा किया। रुतुराज गायकवाड़ ने 114 गेंदों में 101 रनों की पारी 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 88.60 की स्ट्राइक रेट से खेली।