क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत के 5 हीरो कौन-कौन रहे? शुभमन गिल-साई सुदर्शन ने किया कमाल

शुभमन गिल द कप्तान

गुजरात टाइटंस की जीत के कल के मैच में सबसे बड़े हीरो शुभमन गिल रहे। उन्होंने दबाव वाले मैच में तेज गति से शतकीय पारी खेल कर टीम को जीत दिलान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहना गलत नहीं होगा कि आज के मुकाबले में अगर गिल का बल्ला नहीं चलता तो टीम मुकाबला नहीं जीतती। उन्होंने अपनी 53 गेंदों में 104 रनों की ताबड़तोड़ पारी के दौरान 15 चौके और 3 छक्के लगाए। शुभमन गिल प्रदर्शन- 53 गेंदें 104 रन, 15 चौके 3 छक्के, 196.23 का स्ट्राइक रेट।