नीदरलैंड के खिलाफ भारत की जीत के 5 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन-कौन? स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने किया कमाल

शेफाली वर्मा

भारत की ओर से इस जीत की सबसे बड़ी हीरो शेफाली वर्मा रहीं। उन्होंने पहले तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 55 रनों की पारी खेली और उसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल किया। शेफाली वर्मा ने 3.2 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।