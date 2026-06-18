नीदरलैंड के खिलाफ भारत की जीत के 5 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन-कौन? स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने किया कमाल

इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप 2026 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड को 95 रनों से करारी शिकस्त दी है।
भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 209 रन बनाए थे और सामने वाली टीम को 210 रनों का लक्ष्य दिया था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड की पूरी टीम 114 रनों के स्कोर पर 17.3 ओवर में पवेलियन लौट गई।
भारत की इस जीत के 5 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन- कौन रहे, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
भारत की ओर से इस जीत की सबसे बड़ी हीरो शेफाली वर्मा रहीं। उन्होंने पहले तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 55 रनों की पारी खेली और उसके बाद गेंदबाजी में भी कमाल किया। शेफाली वर्मा ने 3.2 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए।
भारत की इस जीत में दूसरी सबसे बड़ी हीरो स्मृति मंधाना रहीं। उन्होंने एक बार फिर अर्धशतकीय पारी खेली और 47 गेंदों में 74 रन बनाए। मंधाना ने अपनी पारी में 11 चौके और 1 छक्के लगाए।
भारत की इस जीत की तीसरी सबसे बड़ी नायिका श्री चरणी रहीं। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 19 रन दिए और 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने एक ही ओवर में भारत को 3 विकेट दिला दिए।
दीप्ति शर्मा का भी भारत की इस जीत में बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पहले तो बल्लेबाजी करते हुए दो गेंदों में 1 छक्के और एक चौके की मदद से कुल 10 रन बनाए और उसके बाद एक विकेट भी हासिल किया। नंदिना शर्मा ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए।
ऋचा घोष और क्रांति गौड़ का भी भारत की इस जीत में अहम योगदान रहा। ऋचा घोष ने अंत के ओवरों में भारत को अच्छा फिनिशिंग टच प्रदान किया और 8 गेंदों में 20 रन बनाए। क्रांति गौड को भले ही इस मैच में विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 26 रन ही दिए।