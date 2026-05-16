लखनऊ के 5 शेर, जिन्होंने बिगाड़ दिया CSK के प्लेऑफ का खेल, कुछ तो पूरे सीजन रहे फुस्स आखिर में किया विस्फोट

निकोलस पूरन

एक वक्त पर 134 पर 0 से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 145 पर 3 हो गई थी। यानी 11 रनों के अंतराल पर ही तीन विकेट गिर गए थे। ऐसे में लग रहा था मैच फंस सकता है। लेकिन निकोलस पूरन ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने शुरुआत में कुछ संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन जब 24 ओवर में 24 रनों की दरकार थी और पारी का 17वां ओवर डालने अंशुल कंबोज आए तब पूरन ने कंबोज को रडार पर लिया और चार गेंदों पर लगातार चार छक्के जड़कर मैच को फिनिश कर दिया। पूरन इस पूरे सीजन नहीं चले लेकिन आज दमदार बल्लेबाजी की। निकोलस पूरन प्रदर्शन- 17 गेंदों में 32 रन, 1 चौका, चार लगातार छक्के।