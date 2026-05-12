पंजाब किंग्स के जबड़े से जीत छीनने वाले दिल्ली कैपिटल्स के 5 हीरो कौन-कौन रहे? नए लड़कों ने किया कमाल, ओल्डगाड भी काम आए

अक्षर पटेल

कप्तान अक्षर पटेल आखिरकार लंबे समय के बाद बल्ले से फॉर्म में लौटे और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जब डीसी के 33 रन पर तीन विकेट गिर गए थे तब अक्षर पटेल ही थे जिन्होंने दिल्ली का पारी को संभला। उन्होंने मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की। पटेल ने आज के मैच में 30 गेंदों में 56 रन की दमदार पारी खेली जो दिल्ली की जीत की एक बड़ी वजह रही। अक्षर पटेल प्रदर्शन- 30 गेंदों में 56 रन, 8 चौके, 2 छक्के, 186.67 की स्ट्राइक रेट।