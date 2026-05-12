DC के खिलाफ किन 5 खिलाड़ियों ने डुबाई पंजाब किंग्स की लुटिया, स्टोइनिस-शशांक लगे शो पीस, प्रभसिमरन भी दोषी

प्रभसिमरन सिंह

पंजाब किंग्स की हार के आज के मैच में भी बड़े कारण प्रभसिमरन सिंह रहे। एक तरफ प्रियांश आर्या तेज गति से रन बना रहे थे वहीं प्रभ के बल्ले से गेंद ही नहीं लग रही थी। उन्होंने आज 15 गेंदों में 120 की स्ट्राइक रेट 18 रन बनाए और हार का एक बड़ा कारण बने। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मशाला की विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल थी और मैच के बाद अय्यर ने भी कहा कि हम 30-35 रन कम रह गए। अगर प्रभ अपनी रिदम में बल्लेबाजी करते तो पंजाब और बड़ा लक्ष्य देती तब रिजल्ट कुछ और हो सकता था। प्रभसिमरन सिंह- 15 गेंद में 18 रन, 120 की स्ट्राइक रेट।