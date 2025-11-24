टेस्ट में 2025 में किसने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट? मोहम्मद सिराज काटा गदर; जसप्रीत बुमराह की टॉप-5 में एंट्री

मोहम्मद सिराज बने नंबर-1

मोहम्मद सिराज साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में 2 विकेट चटकाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। सिराज के नाम इस साल अब टेस्ट में 43 विकेट हो गए हैं।