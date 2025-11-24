Hindustan Hindi News
टेस्ट में 2025 में किसने चटकाए सबसे ज्यादा विकेट? मोहम्मद सिराज काटा गदर; जसप्रीत बुमराह की टॉप-5 में एंट्री

मोहम्मद सिराज इस साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह ने भी टॉप-5 गेंदबाजों में अपनी जगह बना ली है। सिराज-बुमराह दोनों ने गुवाहटी टेस्ट में 2-2 विकेट लिए।

Lokesh KheraMon, 24 Nov 2025 01:33 PM
1/5

मोहम्मद सिराज बने नंबर-1

मोहम्मद सिराज साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में 2 विकेट चटकाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। सिराज के नाम इस साल अब टेस्ट में 43 विकेट हो गए हैं।

2/5

ब्लेसिंग मुजरबानी

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी इस लिस्ट में अब दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। उनके नाम मोहम्मद सिराज से एक विकेट कम है। अभी तक 2025 में उन्होंने 42 शिकार किए हैं।

3/5

मिचेल स्टार्क&nbsp;

इंग्लैंड के खिलाफ पहले ऐशेज टेस्ट में 10 विकेट चटकाने वाले मिचेल स्टार्क लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके नाम अब 2025 में 39 विकेट हो गए हैं।

4/5

ताइजुल इस्लाम

बांग्लादेश के गेंदबाज ताइजुल इस्लाम इस लिस्ट में 33 विकेट के साथ चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक इस साल 6 मैचों की 11 पारियों में 26.57 की औसत से यह विकेट चटकाए हैं।

5/5

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में 2 विकेट चटकाए। इसी के साथ वह साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे। बुमराह इस साल टेस्ट में 31 विकेट चटका चुके हैं।

