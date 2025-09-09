टीम की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत शतक लगाने वाले बल्लेबाज; सचिन-कोहली टॉप-5 में भी नहीं; ये भारतीय नंबर-1

सचिन-विराट टॉप-5 में नहीं

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के खातें में शतकों का शतक है, उनके अलावा यह कारनामा कोई नहीं कर पाया है। वहीं लिस्ट में विराट कोहली 82 शतकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं। मगर बात जब टीम की जीत में सबसे ज्यादा प्रतिशत शतकों की आती है तो यह दोनों दिग्गज टॉप-5 में नजर नहीं आते। सबसे ज्यादा प्रतिशत शतक से मतलब है करियर में लगाए गए कुल शतकों में से जीत में कितने प्रतिशतक शतक आए।