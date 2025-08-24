ऑस्ट्रेलिया के लिए किसने ठोका सबसे तेज वनडे शतक? कैमरून ग्रीन ने तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

कैमरून ग्रीन

ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन रविवार (24 अगस्त) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी सेंचुरी जमाई। उन्होंने मैके के स्टेडियम में 55 गेंदों में 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 118 रन बनाए। यह उनका पहला वनडे शतक है। ग्रीन ने 47 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है। उन्होंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।