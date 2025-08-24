Who scored the fastest ODI Century for Australia Cameron Green Breaks 10 Year Old Record in AUS vs SA 3rd ODI ऑस्ट्रेलिया के लिए किसने ठोका सबसे तेज वनडे शतक? कैमरून ग्रीन ने तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया के लिए किसने ठोका सबसे तेज वनडे शतक? कैमरून ग्रीन ने तोड़ा 10 साल पुराना रिकॉर्ड

ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज वनडे शतक ठोकने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में तूफानी शतक जमाया। जानिए, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 सबसे तेज सेंचुरी किन प्लेयर्स के बल्ले से निकलीं?

Md.Akram Sun, 24 Aug 2025 03:10 PM
1/5

ग्लैन मैक्सवेल

वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ग्लैन मैक्सवेल के नाम दर्ज है। धाकड़ ऑलराउंडर मैक्सवेस ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के सामने 40 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने दिल्ली के मैदान पर 44 गेंदों की पारी में सात चौके ठोके और दो छक्के उड़ाए।

2/5

कैमरून ग्रीन

ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन रविवार (24 अगस्त) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी सेंचुरी जमाई। उन्होंने मैके के स्टेडियम में 55 गेंदों में 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 118 रन बनाए। यह उनका पहला वनडे शतक है। ग्रीन ने 47 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरा सबसे तेज वनडे शतक है। उन्होंने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है।

3/5

ग्रीन ने मैक्सवेल को धकेला

ग्रीन ने मैक्सवेल को एक स्थान नीचे धकेला है। मैक्सवेल के नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए तीसरा सबसे तेज वनडे शतक भी है। उन्होंने साल 2015 में सिडनी में श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी। मैक्सवेल ने तब 53 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और चार सिक्स शामिल रहे।

4/5

जेम्स फॉकनर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर ने 2013 में 57 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने यह कारनामा बेंगलुरु में भारतीय टीम के खिलाफ किया था। फॉकनर ने कुल 73 गेंदों का सामना करने के बाद 115 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 11 चौके औ 6 छक्के निकले।

5/5

ट्रैविस हेड

ऑस्ट्रेलिया के लिए पांचवां सबसे तेज वनडे शतक ट्रैविस हेड ने लगाया। सलामी बल्लेबाज हेड ने 2023 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 59 गेंदों में शतक पूरा किया था। उन्होंने धर्मशाला के मैदान पर 67 गेंदों में 10 चौकों और 7 छक्कों की बदौलत 109 रन जुटाए।

