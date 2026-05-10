IPL में सबसे तेज फिफ्टी किसने जड़ी? उर्विल पटेल ने की यशस्वी जायसवाल की बराबरी, देखिए टॉप-5 में कौन-कौन?

IPL में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले टॉप-5 बैटर

आईपीएल 2026 के 53वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया है। वे आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ गए हैं। देखिए टॉप-5 में कौन-कौन है।