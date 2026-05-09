IPL में रन चेज करते हुए सबसे तेज शतक किसने लगाया? फिन एलेन भी टॉप-10 की सूची में शामिल

वैभव सूर्यवंशी

आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है, जिन्होंने साल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 35 गेंदों में शतक जड़ दिया था। 15 वर्षीय इस प्लेयर के नाम यह विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। वे आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भी दूसरे बल्लेबाज हैं।