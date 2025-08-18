एशिया कप में कौन है सबसे सफल कप्तान? टॉप-5 में रोहित शर्मा से लेकर मिस्बाह-उल-हक तक शामिल

एमएस धोनी

एमएस धोनी एशिया कप के इतिहास में सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 14 मैच जीते। धोनी ने एशिया कप में कुल 19 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली। उनकी अगुवाई में भारत ने दो बार (2010 और 2016) एशिया कप पर कब्जा जमाया। धोनी ने वनडे फॉर्मेट में 14 मैचों में कप्तानी करने के बाद 9 जीते। वहीं, टी20 फॉर्मेट में 6 मुकाबलों से पांच में बाजी मारी। साल 2016 में पहली बार एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मट में हुआ था। धोनी वनडे और टी20 प्रारूपों में एशिया कप जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं।