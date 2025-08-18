Who is the Most successful in Asia Cup History With Most Wins MS Dhoni Rohit Sharma Misbah ul Haq एशिया कप में कौन है सबसे सफल कप्तान? टॉप-5 में रोहित शर्मा से लेकर मिस्बाह-उल-हक तक शामिल
एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले टॉप-5 कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा से लेकर मिस्बाह-उल-हक तक शामिल हैं। जानिए, एशिया कप में कौन है सबसे सफल कप्तान? 

Md.Akram Mon, 18 Aug 2025 10:50 PM
1/5

एमएस धोनी

एमएस धोनी एशिया कप के इतिहास में सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कप्तान के रूप में सर्वाधिक 14 मैच जीते। धोनी ने एशिया कप में कुल 19 मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली। उनकी अगुवाई में भारत ने दो बार (2010 और 2016) एशिया कप पर कब्जा जमाया। धोनी ने वनडे फॉर्मेट में 14 मैचों में कप्तानी करने के बाद 9 जीते। वहीं, टी20 फॉर्मेट में 6 मुकाबलों से पांच में बाजी मारी। साल 2016 में पहली बार एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मट में हुआ था। धोनी वनडे और टी20 प्रारूपों में एशिया कप जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं।

2/5

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा हैं। उन्होंने एशिया कप में 15 मैचों में भारत की बागडोर संभाली और 11 जीते। रोहित ने वनडे फॉर्मेट में 11 मैचों से 9 जबकि टी20 फॉर्मेट में चार मुकाबलो में से 2 जीते। रोहित के नेतृत्व में भी भारत दो बार एशिया कप चैंपियन (2018 और 2013 वनडे फॉर्मेट) बना। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं।

3/5

अर्जुन रणतुंगा

श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा सूची में तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने एशिया कप में बतौर कप्तान 13 मैचों से 9 जीते। उन्होंने श्रीलंका को 1997 में एशिया कप का खिताब जिताया। रणतुंगा ने श्रीलंका को विश्व क्रिकेट में एक मजबूत टीम बनाने में अहम भूमिका निभाई।

4/5

मिस्बाह-उल-हक

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने एशिया कप में 2008 से लेकर 2014 तक 10 मैचों में अपनी टीम की अगुवाई की। उनकी अगुवाई में पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में सात मैच जीते।

5/5

मोईन खान

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोईन खान संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने एशिया कप में 6 मैचों में पाकिस्तान की कमान संभाली और सभी में जीत हासिल की। उन्होंने साल 2000 में पाकिस्तान को पहला एशिया कप खिताब दिलाया था। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने ने टूर्नामेंट में कप्तान के रूप में 10 मैचों में से 6 में विजयी परचम फहराया।

