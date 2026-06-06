जीत प्रतिशत के आधार पर भारत का सबसे सफल टी-20 कप्तान कौन? सूर्या के आगे रोहित-धोनी भी भरते हैं पानी, देखिए टॉप-5

विराट कोहली नंबर 3 पर

भारत के सबसे सफल टी-20 कप्तानों की सूची में विराट कोहली तीसरे स्थान पर हैं। जीत प्रतिशत के आधार पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। विराट ने भारत के लिए कुल 50 टी-20 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 30 में जीत हासिल की और 16 हारे। कोहली की कप्तानी में दो मैच बिना रिजल्ट के निकले और दो टाई रहे। विराट कोहली का जीत प्रतिशत 66.7 रहा।