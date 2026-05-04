PSL 2026 में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 5 लिस्ट में बाबर आजम हैं फिसड्डी, स्मिथ तीसरे पर

साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के ठोके। मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा फरहान ने 10 मैचों में 23 छक्के लगाए। कुशल मेंडिस ने 11 मैचों में 23 सिक्स उड़ाए। श्रीलंकाई बल्लेबाज टूर्नामेंट में पेशावर जालमी की ओर से खेला।
फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर उस्मान खान हैं। हैदराबाद किंग्समेन के बल्लेबाज ने सीजन में 13 मैचों में 22 सिक्स जड़े। हैदराबाद किंग्समेन को फाइनल में पेशावर जालमी के हाथों पांच विकेट से हार मिली।
ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने पीएसएल 2026 में 11 मैचों में 18 छक्के लगाए। उन्होंने टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स का प्रतिनिधित्व किया। स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं।
माज सदाकत ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन में 16 सिक्स मारे। वह 12 मुकाबलों में हैदराबाद किंग्समेन के लिए बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे।
लिस्ट में पेशावर जालमी के कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम फिसड्डी हैं। वह 15 सिक्स के साथ संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 11 मैचों में इतने हवाई फायर किए। कराची किंग्स के आजम खान, मोइन अली और मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद ने क्रमश: 9, 10 और 11 मैचों में 15-15 छक्के उड़ाए।