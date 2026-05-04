PSL 2026 में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 5 लिस्ट में बाबर आजम हैं फिसड्डी, स्मिथ तीसरे पर

बाबर आजम

लिस्ट में पेशावर जालमी के कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम फिसड्डी हैं। वह 15 सिक्स के साथ संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 11 मैचों में इतने हवाई फायर किए। कराची किंग्स के आजम खान, मोइन अली और मुल्तान सुल्तान्स के शान मसूद ने क्रमश: 9, 10 और 11 मैचों में 15-15 छक्के उड़ाए।