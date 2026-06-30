IND vs ENG टी20 में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-5 में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर?

जोस बटलर

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 इंटरनेसनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड जोस बटलर के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज बटलर ने भारत के खिलाफ 28 मुकाबलों में 28 सिक्स जमाए हैं। वह एक जुलाई से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भी खेलेंगे।