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IND vs ENG टी20 में किसने ठोके सबसे ज्यादा छक्के, टॉप-5 में अभिषेक शर्मा किस नंबर पर?

भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार (1 जुलाई) से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। IND vs ENG टी20 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में तीन भारतीय हैं।

Md.Akram Jun 30, 2026 06:04 pm IST
1/5

जोस बटलर

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 इंटरनेसनल मैचों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड जोस बटलर के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज बटलर ने भारत के खिलाफ 28 मुकाबलों में 28 सिक्स जमाए हैं। वह एक जुलाई से शुरू हो रही टी20 सीरीज में भी खेलेंगे।

2/5

हार्दिक पांडया

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के विरुद्ध 21 टी20 मैच खेले हैं और 27 सिक्स उड़ाए हैं। वह आगामी सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं। हार्दिक अभी जांघ की चोट से उबर रहे हैं।

3/5

अभिषेक शर्मा

भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के सामने छह मुकाबलों में 22 छक्के लगाए हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिशेक अब लिस्ट में नंबर-1 बनने की फिराक में होंगे लेकिन बटलर को पछाड़ना आसान नहीं होगा।

4/5

जेसन रॉय

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जेसन रॉय ने भारत के खिलाफ 15 टी20 मैच खेले। उन्होंने इस दौरान 20 सिक्स उड़ाए। जेसन ने मार्च 2023 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था।

5/5

विराट कोहली

भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने इंग्लैंड के विरुद्ध 21 टी20 मुकाबले खेले और 19 छक्के मारे। कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। वह भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।

Abhishek Sharma Virat Kohli
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