IPL 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत किसका? भुवी पाचवें स्थान पर, जेसन होल्डर का कहर, एक नजर में देखिए लिस्ट

असली हीरो हैं भुवनेश्वर कुमार

इस लिस्ट से एक चीज देखने को मिल रही है कि ज्यादातर गेंदबाजों ने कम ओवर की ही गेंदबाजी करते हुए अपनी औसत को मेंटेन रखा है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने 12 मैच और 47 ओवर की गेंदबाजी में 16.44 का औसत मेंटेन किया है और 22 विकेट लिए है, जो अद्भुत है। वे हर 16.44 रन के अंतराल पर इस आईपीएल सीजन में विकेट ले रहे हैं।