IPL 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत किसका? भुवी पाचवें स्थान पर, जेसन होल्डर का कहर, एक नजर में देखिए लिस्ट

IPL 2026 में अब तक खेले गए 59 मुकाबलों के बाद सबसे शानदार गेंदबाजी औसत (यानी एक विकेट लेने के लिए कोई गेंदबाज कितने रन खर्च करता है) किसका है, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।
आईपीएल 2026 में अब तक जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की है और उनका गेंदबाजी औसत सबसे कम है। सबसे कम औसत गेंदबाज के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस सीजन होल्डर ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें 22.2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 10.92 है। यानी इस सीजन वे 1 विकेट लेने के लिए लगभग 11 रन खर्च कर रहे हैं।
इस सूची में मोहसिन खान दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 20 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 14.90 का है।
सूची में तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज कार्बिन बॉश हैं। उन्होंने चार मैचों में गेंदबाजी करते हुए कुल 13.1 ओवर डाले हैं, जिसमें 8 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 15.88 का रहा है।
आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें 47 ओवर की गेंदबाजी की है और 22 विकेट हासिल किए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 16.44 का रहा है।
मुंबई इंडियंस के युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 3 मैचों में 10 ओवर डाले हैं, जिसमें 6 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका गेंदबाजी औसत 17 का रहा है।
इस लिस्ट से एक चीज देखने को मिल रही है कि ज्यादातर गेंदबाजों ने कम ओवर की ही गेंदबाजी करते हुए अपनी औसत को मेंटेन रखा है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट में सबसे बड़े हीरो हैं, क्योंकि उन्होंने 12 मैच और 47 ओवर की गेंदबाजी में 16.44 का औसत मेंटेन किया है और 22 विकेट लिए है, जो अद्भुत है। वे हर 16.44 रन के अंतराल पर इस आईपीएल सीजन में विकेट ले रहे हैं।