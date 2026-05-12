IPL 2026 में अब तक सबसे ज्यादा फिफ्टी जड़ने वाले प्लेयर कौन-कौन? श्रेयस अय्यर ने की क्लासेन की बराबरी, गिल भी टॉप-5 में

सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले बैटर

आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में धर्मशाला में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस अर्धशतकीय पारी के साथ वे आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। टॉप-5 में कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं।