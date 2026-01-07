WPL में किसने जड़े सबसे ज्यादा छक्के? टॉप 5 में दो भारतीय, 2026 में होने वाला है ये कमाल

शेफाली वर्मा

महिला प्रीमियर लीग (WPL) इतिहास में सबसे ज्यादा ठोकने का कारनामा शेफाली वर्मा ने किया है। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का हिस्सा शेफाली ने 27 मैचों 49 सिक्स उड़ाए हैं। वह डब्ल्यूपीएल 2026 में एक हवाई फायर करते ही टूर्नामेंट में सिक्स की फिफ्टी कंप्लीट करने वाली पहली प्लेयर बनेंगी।