IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक बैटिंग ऐवरेज किसका? रिंकू सिंह नंबर वन, विराट कोहली और संजू सैमसन भी टॉप-5 में

रिंकू सिंह नंबर वन

इस सीजन अब तक खेले गए मैचों के बाद सबसे ज्यादा बैटिंग औसत जिस खिलाड़ी की है, उनका नाम रिंकू सिंह है। केकेआर के इस बल्लेबाज ने 11 मैच खेले हैं, जिसकी 9 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान उन्होंने 71.50 की औसत से बैटिंग की है, जो इस सीजन किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक है।