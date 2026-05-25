IPL में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाला कौन? रोहित शर्मा टॉप पर, विराट कोहली लिस्ट में नहीं, देखिए

रोहित शर्मा

आपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा का नाम दूसरे स्थान पर है। वैसे तो रोहित शर्मा भी मैक्सवेल के बराबर ही डक पर आउट हुए हैं, लेकिन चूंकि रोहित शर्मा के नाम यह रिकॉर्ड बाद में दर्ज हुआ है इसलिए टेक्निकली वे दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में 19 बार शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौटे हैं।