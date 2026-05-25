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IPL में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाला कौन? रोहित शर्मा टॉप पर, विराट कोहली लिस्ट में नहीं, देखिए

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार डक यानी शून्य के स्कोर पर आउट होने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। खास बात यह है कि इस सूची में क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का नाम टॉप-5 में नहीं है। आगे देखिए पूरी लिस्ट।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 25, 2026 05:13 pm IST
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रोहित शर्मा शून्य पर आउट

रविवार दोपहर को खेले गए मुकाबले में रोहित शर्मा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही उनके नाम के आगे एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। रोहित शर्मा अब आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी कर ली है।

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टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन?

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार डक यानी शून्य के स्कोर पर आउट होने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। खास बात यह है कि इस सूची में क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का नाम टॉप-5 में नहीं है। आगे देखिए पूरी लिस्ट।

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ग्लेन मैक्सवेल

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड अब तक ग्लेन मैक्सवेल के नाम था। अभी भी यह रिकॉर्ड चूकिं उन्होंने पहले हासिल किया है इसलिए उनके ही नाम है। वे आईपीएल के इतिहास में 1-1 या चार-पांच नहीं बल्कि पूरे 19 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं।

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रोहित शर्मा

आपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा का नाम दूसरे स्थान पर है। वैसे तो रोहित शर्मा भी मैक्सवेल के बराबर ही डक पर आउट हुए हैं, लेकिन चूंकि रोहित शर्मा के नाम यह रिकॉर्ड बाद में दर्ज हुआ है इसलिए टेक्निकली वे दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा आईपीएल में 19 बार शून्य के स्कोर पर पवेलियन लौटे हैं।

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दिनेश कार्तिक

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर दिनेश कार्तिक का नाम है, जो 18 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

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सुनील नरेन

सुनील नरेन इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। वे भी 18 बार आईपीएल हिस्ट्री में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

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पीयूष चावला

16 बार शून्य पर आउट होने के साथ पीयूष चावला इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

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राशिद खान

वहीं, राशिद खान भी 16 बार ही आईपीएल के इतिहास में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। पीयूष चावला के बाद रिकॉर्ड दर्ज होने के कारण वे सूची में छठवें स्थान पर हैं।

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