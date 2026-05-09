IPL में सबसे कम उम्र में कौन बना कप्तान? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की सूची में शामिल हुए यशस्वी जायसवाल

श्रेयस अय्यर (दिल्ली डेयरडेविल्स, 2018)

श्रेयस अय्यर आईपीएल के इतिहास के पांचवें सबसे युवा कप्तान बने थे। उन्होंने साल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी 23 वर्ष, 142 दिन की उम्र में संभाली थी। आईपीएल 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स की शुरुआत खराब रही और उसने अपने शुरुआती छह मैचों में से पांच मैच हार गए। खराब फॉर्म से जूझ रहे गौतम गंभीर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और श्रेयस अय्यर ने कप्तानी संभाली।